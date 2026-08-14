Ura.ru: в Степанов день 15 августа на Руси собирали цветы и травы

15 августа православная церковь вспоминает святого Стефана — первого христианского мученика. В народе этот день известен как Степанов день или Степан Сеновал, пишет Ura.ru .

В старину к этому сроку на Руси завершали сенокос, поэтому день получил название Степан Сеновал. Сушеную траву складывали в стога для зимнего хранения. По традиции вечером устраивали праздник с песнями и угощениями.

На Степана особо почитали лошадей, так как святого Стефана считали их покровителем. В этот день коней не запрягали, а вместо этого купали, расчесывали им гривы, вплетали цветные ленты и кормили досыта. Существовал обряд «поения через серебро»: лошадей приводили к лесному ключу, бросали в воду серебряную монету и поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. Считалось, что такая «серебряная» вода придает сил и защищает животных от болезней и нечистой силы.

Также в этот день собирали цветы и травы — ромашку, зверобой, мяту, клевер, тысячелистник и другие — и плели из них Степанов венок. Готовый венок вешали в красном углу избы, где он хранился до весны. Если кто-то в доме заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, веря, что целебный чай поможет исцелиться.