Ura.ru: в народе 24 июля резкий гром предвещал легкий дождь, а глухой — сильный ливень

24 июля в России отмечают несколько праздников, в том числе День флориста и День кадастрового инженера. Также в этот день верующие молятся святой равноапостольной княгине Ольге, написало Ura.ru .

Религиозные праздники

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Княгиня Ольга была одной из самых ярких фигур Древней Руси. Она проявила себя как гениальный политик и стала первой христианской миссионеркой на русской земле.

Чудо великомученицы Евфимии Всехвальной. В храмах вспоминают о невероятном событии, произошедшем во время IV Вселенского собора в Халкидоне в 451 году. Тогда участники собора прибегли к суду Божьему, чтобы решить богословский спор о природе Иисуса Христа.

Обретение мощей священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Эта дата напоминает о торжественном обретении и перенесении святых останков архиепископа Верейского Илариона.

В народе этому дню приписывали много знаков, по которым можно было предсказать погоду и урожай. Например, резкий гром предвещал легкий дождь, а глухой — сильный ливень. Опадающие раньше времени желтые листья сулили раннюю осень и снежную зиму.