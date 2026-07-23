Ura.ru: в народе 24 июля резкий гром предвещал легкий дождь, а глухой — сильный ливень
24 июля в России отмечают несколько праздников, в том числе День флориста и День кадастрового инженера. Также в этот день верующие молятся святой равноапостольной княгине Ольге, написало Ura.ru.
Религиозные праздники
День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Княгиня Ольга была одной из самых ярких фигур Древней Руси. Она проявила себя как гениальный политик и стала первой христианской миссионеркой на русской земле.
Чудо великомученицы Евфимии Всехвальной. В храмах вспоминают о невероятном событии, произошедшем во время IV Вселенского собора в Халкидоне в 451 году. Тогда участники собора прибегли к суду Божьему, чтобы решить богословский спор о природе Иисуса Христа.
Обретение мощей священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Эта дата напоминает о торжественном обретении и перенесении святых останков архиепископа Верейского Илариона.
В народе этому дню приписывали много знаков, по которым можно было предсказать погоду и урожай. Например, резкий гром предвещал легкий дождь, а глухой — сильный ливень. Опадающие раньше времени желтые листья сулили раннюю осень и снежную зиму.