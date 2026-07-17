Ura.ru: в Месяцев праздник люди с особым вниманием наблюдали за месяцем в небе

18 июля православная церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского. В народе этот день известен как Месяцев праздник, когда люди с особым вниманием наблюдают за месяцем на небе. Считается, что его поведение предсказывает урожай и погоду, пишет Ura.ru .

Преподобный Афанасий Афонский — фигура, окруженная множеством легенд и историй о духовной жизни и подвижничестве. На Руси этот день получил название Месяцев праздник из-за народных традиций, связанных с наблюдением за луной.

Вечером люди выходили на улицу, чтобы увидеть, как месяц «играет» — меняет цвет, перебегает с места на место и прячется за тучи. Если месяц «играл» ярко и причудливо, это сулило богатый урожай. Ясный месяц предвещал сухую и теплую осень.

Крестьяне также следили за другими природными признаками. Например, облака медно-желтого оттенка предвещали скорый дождь, а пар над навозной кучей — ненастье.