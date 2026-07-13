URA.RU: в Летние Кузьминки 14 июля принято посещать храм и молиться святым Косме и Дамиану

14 июля отмечают Летние Кузьминки — народный праздник, который связан с множеством традиций и примет. В этот день верующие вспоминают святых Косму и Дамиана Римских. Об этом сообщило URA.RU .

Церковный праздник 14 июля

В церковном календаре 14 июля — день памяти святых Космы и Дамиана Римских. Эти святые известны своей бескорыстной медицинской помощью людям. Верующие молятся им о исцелении от болезней и поддержке для медицинских работников.

Народные традиции

На Руси Летние Кузьминки были женским праздником. После сельскохозяйственных работ женщины устраивали посиделки, навещали друг друга и проводили время за общим столом.

К этому времени в садах созревают малина, крыжовник и другие ягоды. Семьи занимаются их сбором и готовят из урожая варенье, компоты и морсы. Существовало поверье, что продукты, заготовленные в этот день, получатся особенно вкусными.

В этот день принято посещать храм и молиться святым Косме и Дамиану. Также существует традиция организовывать застолья в кругу родных и близких. Можно заняться приготовлением варенья и компотов, работать в саду и огороде, заготавливать сено и ремонтировать инвентарь.

Женщинам не рекомендовалось выполнять тяжелую работу, так как это могло привести к хлопотам на весь год. Следовало избегать зависти, злости и пожеланий зла другим людям. Не рекомендовалось жаловаться на судьбу и грустить. Также предостерегали от необдуманных финансовых трат.