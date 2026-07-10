URA.RU: в Крапивное заговенье 11 июля хозяйки старались приготовить блюда с крапивой

В народном календаре 11 июля отмечается праздник Крапивное заговенье — канун Петрова дня. Этот день связан с множеством традиций и поверий, главным символом праздника считается крапива, написало URA.RU .

На Руси крапиву ценили за ее полезные и магические свойства. В этот день хозяйки старались приготовить блюда с крапивой, например, щи или салаты, а также заготавливали ее впрок. Считалось, что крапивные отвары помогают восстановить силы и остановить кровотечения, а девушки использовали их для укрепления волос.

С крапивой было связано множество обрядов. Ее вешали у дверей и окон как оберег от нечистой силы, а семена сжигали на углях и окуривали дом дымом для защиты от сглаза и болезней. Веником из крапивы выметали из избы весь негатив.

В канун Петрова дня молодежь не ложилась спать до утра: водила хороводы, пела песни и участвовала в играх. Существовало поверье, что если найти цветущее растение «петров крест» и вырвать его с корнем, то удача будет сопутствовать во всех делах.

Наши предки по приметам этого дня предсказывали погоду и урожай. Например, если 11 июля солнечно и тепло, осень будет сухой и долгой, а лето еще порадует теплом. Обильная утренняя роса предвещала ясный день, а если крапива в этот день сильно жжется — жди жаркого лета и богатого урожая.