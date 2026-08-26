Ura.ru: в день Тихона Страстного 26 августа нужно приводить дом в порядок
26 августа отмечается множество праздников как на государственном, так и на международном уровне. В этот день в Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в США — День равенства женщин. Также 26 августа принято благодарить своих четвероногих друзей, отмечая День благодарности собаке, пишет Ura.ru.
Абхазия и Южная Осетия отмечают важные государственные даты — Дни признания независимости. В 2008 году Россия признала независимость этих республик после конфликта с Грузией. Для жителей Абхазии и Южной Осетии это значимый символ надежды и возрождения.
День благодарности собаке отмечается в благодарность за верность и преданность наших четвероногих друзей. Праздник, зародившийся в США, постепенно приобрел международный характер.
День равенства женщин в США напоминает о принятии 19-й поправки к Конституции, предоставившей женщинам избирательное право.
В последнюю неделю августа в испанском городе Буньоль проходит знаменитый фестиваль Томатина, где участники кидаются помидорами, создавая атмосферу веселья и праздника.
В индийском штате Керала отмечается праздник урожая Онам с танцами, состязаниями на лодках и традиционными угощениями.
Православная церковь 26 августа празднует икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). На иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами, символизирующими скорбь о грехах человеческих.
Также в этот день вспоминают святителя Тихона Задонского, и по народному календарю это — Тихон Страстной (или Максимов день). Считалось, что в этот день нужно приводить в порядок дом и хозяйство, а также соблюдать ряд традиций и примет.