URA.RU: в день Прокопа Жнеца было принято молиться о легком труде и хорошем урожае

21 июля отмечается несколько праздников, среди которых Международный день нездоровой пищи, Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани и народный праздник Прокопий Жнец, написало URA.RU .

Международный день нездоровой пищи — это неофициальный гастрономический праздник, который позволяет на сутки забыть о строгих диетах. В этот день можно позволить себе бургеры, картофель фри, пиццу, чипсы, сладости и газировку. Главная задача праздника — напомнить о возможности один раз в году насладиться ярким вкусом без чувства вины.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани отмечается в честь чудесного обретения Казанской иконы в 1579 году. Согласно легенде, девочке Матроне трижды явилась Богородица и указала место, где лежала икона. На указанном месте действительно нашли икону, которая вскоре стала одной из главных святынь страны.

В народной традиции 21 июля также известен как день Прокопа Жнеца. В этот день принято было молиться о легком труде и хорошем урожае. С этим днем связаны простые обряды и приговоры, например, при первом срезе ржи говорили особые слова, чтобы спина не болела во время жатвы.

Кроме того, 21 июля Русская православная церковь вспоминает великомученика Прокопия Кесарийского, праведного Прокопия Устьянского, священномучеников Феодора Распопова и Николая Брянцева. Также отмечается знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге.