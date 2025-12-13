Ura.ru: в Андреев день нельзя распространять сплетни и выполнять тяжелую работу

День памяти апостола Андрея Первозванного, одного из ближайших учеников Христа, православные отмечают 13 декабря. В этот праздник верующие просят святого о защите, здоровье и благополучии, сообщило Ura.ru .

В православных храмах проводятся особые службы, а верующие собираются за столом с близкими, особенно если в семье есть мужчины с именем Андрей. Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, еда должна соответствовать — без мясных блюд, яиц и молока.

Согласно народным поверьям, в День апостола Андрея желательно воздержаться от занятий рукоделием, тяжелого физического труда, конфликтов и споров, глубоких размышлений, шума и распространения слухов.