URA.RU: цветовая гамма купальников в сезоне-2026 отличается сдержанностью

Наступает лето, и пляжная мода предлагает новые тренды. URA.RU рассказывает о модных купальниках на лето 2026 года. В этом сезоне актуальны как слитные купальники с открытой спиной и V-образным вырезом, так и раздельные модели, такие как двухслойные бикини или комплекты с шортиками.

Дизайнеры предлагают разнообразные фасоны, включая асимметричные купальники, бикини в ретростиле, монокини и танкини. Асимметричный крой создает динамичный силуэт, а ретро-бикини отсылают к эстетике нулевых годов. Монокини — эффектный вариант для фотосессий, а танкини — золотая середина между раздельным и слитным вариантом.

Особое внимание уделяется тканям и фактуре. Жатая ткань, рубчик, вязаные элементы и кроше придают фактурность образу. Металлик и перламутр добавят блеска и яркости. Практичными считаются модели из полиамида или переработанного нейлона с добавлением эластана.

Принт в горошек снова в тренде, но есть и другие варианты: полоски, абстракция, монограмма и анималистичные принты. Цветовая гамма купальников этого сезона отличается сдержанностью: глубокий шоколадный, сливочный, оливковый, терракотовый и небесно-голубой цвета в моде.

Минимализм также остается актуальным. Простые силуэты, чистые линии и минимум декора — вот основные принципы. Даже металлические детали здесь играют второстепенную роль, становясь лишь изящным штрихом.