URA.RU: сны с умершими родственниками помогают облегчить принятие утраты

Сны об умерших родственниках часто отражают работу памяти и помогают психике справляться с горем. Они могут быть связаны с привязанностью и переживаниями утраты, сообщил URA.RU .

После смерти близкого человеку требуется время, чтобы принять новую реальность. Воспоминания, страх, тоска, любовь и чувство потери ярче проявляются во сне. Поэтому умершие родственники особенно часто снятся в первые месяцы после утраты, в годовщины, праздники или в периоды жизненных перемен.

Психологи называют это «продолжающейся связью»: во сне человек как будто получает возможность поговорить с тем, кого потерял, попросить поддержки, выразить благодарность или сказать то, что не успел при жизни. Такой внутренний диалог может облегчать принятие утраты.

Тревожные сны, где близкий молчит, болеет, уходит или повторяется момент смерти, могут отражать острое горе, чувство вины, злость, сожаление или страх остаться без поддержки. Это не означает, что сон несет плохое предзнаменование: чаще он показывает эмоции, которым нужно дать место и внимание.

Повторяющиеся сны об умерших родственниках часто появляются в периоды стресса, переутомления, конфликтов или важных решений. Мозг использует знакомый эмоционально значимый образ, чтобы переработать накопившиеся переживания.

Если кошмары повторяются неделями, человек почти не спит, постоянно чувствует вину, тревогу или безнадежность, избегает общения и не справляется с обычными делами, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

Срочная помощь нужна, если появляются мысли о самоповреждении или нежелании жить: в такой ситуации важно немедленно обратиться в экстренные службы, кризисную линию своего региона или к близким, которые могут быть рядом. Просить поддержки в период утраты — нормально и необходимо.