URA.RU рассказало о традициях Дня братьев и сестер, который отмечается 10 апреля

10 апреля во многих странах мира отмечают День братьев и сестер — неофициальный, но набирающий популярность праздник. Это отличный повод связаться с близкими, выразить им свою любовь и благодарность, а также договориться о встрече, написало URA.RU .

История этого праздника начинается с идеи Клаудии Эварт из США. В детстве она потеряла брата и сестру и решила создать день памяти и благодарности в их честь. В 1995 году она предложила отмечать День братьев и сестер 10 апреля — в день рождения своей сестры.

Эта идея быстро нашла отклик в обществе. В 1999 году был зарегистрирован фонд The Siblings Day Foundation, который занялся популяризацией праздника и восстановлением семейных связей. В начале 2000-х годов американские политики начали официально признавать дату, и к середине следующего десятилетия праздник был признан в большинстве штатов.

В разных культурах мира существуют свои аналогичные праздники. Например, в Индии проводится Ракша Бандхан, а в Непале — Бхай Тика.

Несмотря на международное распространение, дата не имеет официального статуса ни в России, ни в большинстве других стран, поэтому остается рабочим днем. При этом география празднования постоянно расширяется.

Традиции Дня братьев и сестер пока не так много, но в каждой точке мира люди стараются встретиться с близкими, провести семейный ужин или отправиться вместе отдохнуть. Если увидеться с родными не выходит — достаточно просто позвонить и напомнить, насколько вам важны родные люди.

С развитием интернета значительная часть праздничной активности перетекла в социальные сети. Пользователи публикуют фотографии из семейных архивов, делятся воспоминаниями и сопровождают посты тематическими хэштегами. Также в ходу остаются символические подарки, которые зачастую не стоят дорого и носят личный характер.