Радоница — это особый день поминовения усопших, который отмечают на первый вторник после Пасхальной недели. В этот день церковь вновь разрешает поминовение умерших, подтверждая веру в воскресение и вечную жизнь, сообщило Ura.ru .

Радоница традиционно начинается с посещения храма. Верующие приходят на литургию, подают записки с именами усопших, участвуют в панихиде и, если есть возможность, исповедуются и причащаются. Считается, что именно молитва в храме помогает умершим.

Только после богослужения принято идти на кладбище. Там люди приводят в порядок могилы, зажигают свечи и читают молитвы. При этом важно соблюдать тишину, избегать суеты и не проявлять излишних эмоций.