Ura.ru: работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет до пяти дней в случае регистрации брака

Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет до пяти дней в случае регистрации брака, похорон близкого родственника или при рождении ребенка (для отцов). Об этом пишет Ura.ru .

Также право на отпуск до 14 дней имеют работающие пенсионеры, а инвалиды — до 60 дней. Родственники военнослужащих могут взять отпуск до 35 дней для ухода за раненым или до 14 дней в случае гибели военнослужащего.

Для оформления необходимо подать заявление с указанием причин и дат. К нему желательно приложить подтверждающие документы, хотя работодатели часто идут навстречу. Важно помнить: если отпуск за свой счет длится более 14 дней в году, эти дни не засчитываются в стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска.