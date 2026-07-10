URA.RU: предпенсионеры могут ежегодно получать два оплачиваемых дня на диспансеризацию

В России закон выделяет две категории работников старшего возраста — пенсионеры и предпенсионеры. В 2026 году пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Предпенсионный статус начинает действовать за пять лет до выхода на пенсию и присваивается автоматически с января, сообщил URA.RU .

Пенсионерам и предпенсионерам ежегодно предоставляются два оплачиваемых дня на диспансеризацию. Кроме того, пенсионеры имеют право на до 14 дней отпуска за свой счет и увольнение без отработки. Предпенсионерам же гарантируется защита от увольнения из-за возраста, более длительная выплата пособия по безработице и возможность досрочной пенсии при сокращении.

С января 2026 года предпенсионеру не нужно подавать заявление — статус присваивается автоматически по достижении установленного возраста. Если для оформления отдельных льгот требуется справка, ее можно заказать онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ.

Трудовые гарантии для предпенсионеров включают два оплачиваемых дня на диспансеризацию. Работодатель не может отказать в предоставлении выходных для медицинского обследования. Пособие по безработице на 12 месяцев. Предпенсионеры могут получать выплаты до 12 месяцев в течение полутора лет.

Кроме того, положена досрочная пенсия при сокращении. Если предпенсионера сократили и до выхода на пенсию осталось не более двух лет, центр занятости может предложить оформить пенсию досрочно. Отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионера из-за возраста является уголовным преступлением.

При нарушении прав необходимо обратиться в трудовую инспекцию. Подать жалобу можно через сайт Онлайнинспекция.рф, портал «Госуслуги», лично в отделении или заказным письмом. Ответ дается в течение 30 дней.