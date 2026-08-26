URA.RU: замена натурального молока растительным грозит детям задержкой роста и анемией

Врачи предупредили, что полный отказ от коровьего молока в пользу растительных альтернатив может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Растительное молоко уступает коровьему по питательной ценности и содержит скрытые угрозы, сообщил URA.RU .

В коровьем молоке содержится 3,2–3,5 грамма белка на 100 миллилитров, тогда как в миндальном — всего 0,5–1 грамм, в овсяном — 1–1,5 грамма, а в кокосовом — менее 0,5 грамма. Растительные белки не имеют полного набора незаменимых аминокислот, что особенно критично для детей, беременных и пожилых людей.

Кальций из коровьего молока усваивается на 30–35%, а из растительных аналогов — только на 5–15%. Витамин B12, йод и витамин D в растительном молоке либо отсутствуют, либо добавляются искусственно в нестабильных формах.

У детей при полной замене коровьего молока на растительное могут диагностировать рахит, задержку роста, анемию и белково-энергетическую недостаточность. У взрослых — остеопороз, мышечную слабость и нарушения кроветворения.

Кроме того, растительные напитки содержат много скрытого сахара — 5–12 граммов на 100 миллилитров, что больше, чем в сладких газировках. Загустители и ароматизаторы, добавляемые в растительное молоко, могут вызвать расстройства пищеварения, аллергию и дисбактериоз.

Педиатры категорически не рекомендуют заменять коровье молоко растительным детям до трех лет. У детей на растительном молоке в 4–6 раз чаще диагностируют задержку роста, рахит и анемию. В подростковом возрасте фитоэстрогены сои могут нарушить гормональное созревание.

Беременным женщинам избыток соевого молока грозит гиперэстрогенией, что повышает риск гестационного диабета и осложнений родов. При дефиците йода изофлавоны сои блокируют синтез гормонов щитовидной железы, что опасно для развития плода.

Людям с непереносимостью лактозы можно употреблять безлактозное коровье молоко или натуральные кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир или ряженка. Также перед употреблением молочных продуктов можно принимать фермент лактаза в таблетках.