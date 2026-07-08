Выбор между газовой и электрической плитой — это вопрос удобства, безопасности и бюджета. На решение влияет не только наличие нужных коммуникаций в доме, но и личные предпочтения, сообщило Ura.ru .

Среди плюсов газовых плит — моментальный нагрев конфорки, точная регулировка пламени, работа при отключении электричества. Кроме того, такие модели подходят для любой посуды, а при экономном пользовании газ дешевле электричества.

Электрические плиты также имеют свои преимущества: отсутствие открытого пламени, блокировка от детей, точная настройка температуры в духовке. Кроме того, стеклокерамика и индукция легче в уходе.