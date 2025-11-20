Ura.ru: не стоит просить бухгалтера посчитать налоги или прислать зарплату раньше

День бухгалтера отмечают в России 21 ноября. Профессия требует точности, ответственности и стрессоустойчивости. Однако есть фразы, которые могут вывести из себя даже самых терпеливых специалистов, сообщило Ura.ru .

Среди них — «Да за вас все делает 1С, а вам только кнопочки нажимать остается!». Такое высказывание не учитывает сложность работы, которая включает глубокий анализ и сложные расчеты.

К неуместным также относятся просьбы о подсчете налогов. То же самое касается и обращений с призывом переслать зарплату раньше, ведь они не учитывают сложность системы выплат.

Кроме того, не стоит требовать от бухгалтера срочности и объяснений по поводу большого размера налогов.