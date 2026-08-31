URA.RU: народный праздник Фекла Свекольница отметят 1 сентября

1 сентября отмечается народный праздник Фекла Свекольница, который на Руси встречали с особым размахом. В этот день православная церковь вспоминает мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклу, сообщил URA.RU .

Святая Фекла получила прозвище Свекольницы, потому что именно в этот день крестьяне начинали собирать свеклу в поле. Свеклу на Руси ценили за целебные свойства и готовили из нее разнообразные блюда, особенно супы.

На Феклу Свекольницу существовало много народных традиций и строгих запретов. В этот день было принято собирать урожай, готовить блюда из свеклы, просить прощения у тех, кого обидели, и проводить время с друзьями и близкими. Однако запрещалось лениться, ссориться, сквернословить, обсуждать чужие проблемы и даже ходить босиком по полу.

Кроме того, несколько столетий назад Новый год на Руси приходился на 1 сентября, поэтому в народе устраивались гулянья.