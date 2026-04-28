Ura.ru: Международный день танца отмечают 29 апреля 2026 года

В среду, 29 апреля, отмечают сразу несколько праздников — от Дня танца до Дня собак-поводырей. В этот день также вспоминают о православных иконах и народных традициях, сообщило Ura.ru .

Международный день танца учрежден ЮНЕСКО в 1982 году в день рождения Жана-Жоржа Новерра, французского балетмейстера. По всему миру проходят фестивали, мастер-классы и флешмобы — от классического балета до уличных стилей. Девиз 2026 года: «Танец объединяет всех».

Кроме того, 29 апреля отмечают Международный день собак-поводырей. Эти четвероногие помощники дают слепым и слабовидящим людям свободу передвижения. Благотворительные фонды рассказывают о тренировках собак, а счастливые хозяева публикуют трогательные фото со своими напарниками.