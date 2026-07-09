Ura.ru: ловушки с яблочным уксусом или компотом помогут избавиться от мошек в саду
После дождя в садах и огородах часто появляются мошки, которые могут нанести вред растениям и вызвать аллергию у людей. О способах борьбы с насекомыми рассказало Ura.ru.
В первую очередь важно устранить источники стоячей воды: засыпать или просушить лужи, прочистить дренажные канавы, закрыть или переместить емкости с водой.
Также необходимо проредить растительность: скосить высокую траву, проредить густые заросли и кустарники.
Еще одно один эффективный метод — ловушки, например липкие ленты. Также можно самостоятельно изготовить устройство с приманкой. Следует использовать яблочный уксус, компот, сок или пиво.