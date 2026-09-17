Коричневый и белый сахар почти одинаково влияют на уровень глюкозы в крови и калорийность рациона. Выбирать между ними стоит по вкусу, а не ради пользы для здоровья, сообщает Ura.ru .

Белый сахар в России обычно производят из сахарной свеклы, а коричневый — из тростника. Темный цвет и карамельный вкус ему придает меласса. При этом часть коричневого сахара делают из белого с добавлением мелассы. На нерафинированный продукт указывают маркировки «мусковадо», «демерара» или «нерафинированный».

Оба вида почти полностью состоят из сахарозы. В коричневом сахаре есть калий, кальций, железо и магний, но их слишком мало, чтобы заметно повлиять на рацион. Калорийность также различается незначительно: около 400 килокалорий на 100 граммов у белого и 380–390 — у коричневого.

Оба продукта быстро расщепляются и вызывают скачок сахара в крови. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить добавленный сахар до 5–10% дневной калорийности — примерно 25–50 граммов для взрослого. Избыток сахара повышает риск лишнего веса, кариеса, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.