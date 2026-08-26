Ura.ru: изображения, созданные с помощью ИИ, часто имеют идеальные и излишне гладкие поверхности кожи

В эпоху развития нейросетей фотографии уже не всегда являются неопровержимым доказательством реальности событий. Дипфейки и сгенерированные изображения становятся все более распространенными. Однако существуют определенные признаки, которые помогают отличить настоящие фотографии от подделок, пишет Ura.ru .

Изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, часто имеют идеальные и излишне гладкие поверхности кожи, лишенные пор и текстур. Например, на портретном фото женщина может быть изображена с неестественно блестящей кожей и без морщин. Также признаком фотоподделки является симметричное лицо, которое выглядит слишком идеальным.

Для проверки подлинности фото можно увеличить его до 200–300% и обратить внимание на мелкие детали, такие как кисти рук, лицо и аксессуары. На нейросетевых изображениях часто встречаются аномалии в изображении пальцев, ушей и зубов.

На настоящей фотографии тени обычно логичны и направлены в одну сторону, в то время как на фотофейках тени могут падать в разные стороны или объекты могут не отбрасывать теней вовсе. Например, человек стоит под солнцем в зените, но тень от него падает влево, а тень от дерева — вправо.

Также на фотофейках текст на вывесках, футболках и книгах часто выглядит как бессмысленный набор символов. Фоновые элементы, такие как плитка или перила, могут «плыть», а зеркала или витрины отражать не то, что должны.

Настоящие фотографии сохраняют данные о камере, дате и месте съемки. У нейросетевых изображений EXIF-данные могут быть отсутствуют или содержать теги типа «Midjourney», «Stable Diffusion», «Adobe Firefly». Например, в свойствах файла может отсутствовать информация о модели камеры и GPS-координатах.