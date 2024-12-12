Ura.ru: худеющим лучше ограничиться в новогоднюю ночь диетической версией оливье
Тяжелые майонезные салаты, без которых трудно представить себе новогоднее застолье, плохо влияют на фигуру и пищеварение. Как приготовить диетическую версию оливье, рассказал Ura.ru.
Главный новогодний салат станет более полезным и легким, если заменить несколько ингредиентов. В частности, вместо традиционной докторской колбасы в него можно добавить вареную куриную грудку.
Еще один совет — заменить майонез на другой, менее калорийный соус. Его можно приготовить на основе греческого йогурта или сметаны с добавлением зелени и специй.
Немцев призвали готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак
БПЛА врезался в здание на Олимпийском стадионе в КНР
Россия оценила предложенный Трампом план по Украине
Укус бешеной лисы убил 44-летнюю россиянку
Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ»
Более 200 наборов для больных детей собрали в Люберцах и Дзержинском
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте