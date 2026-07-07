С наступлением жаркой погоды жители Курганской области все чаще отправляются отдыхать у рек, озер и прудов. Однако вместе с этим возрастает вероятность встречи со змеями, напомнило Ura.ru .

Наибольшую опасность для человека представляет обыкновенная гадюка. Ее укус вызывает выраженный отек тканей и может привести к тяжелым последствиям, особенно если пострадавшему не оказать своевременную медицинскую помощь. Отличить гадюку можно по темной зигзагообразной полосе на спине и треугольной форме головы.

Также в южных районах Курганской области в последние годы специалисты фиксируют появление степной гадюки. Этот вид меньше по размеру, чем обыкновенная гадюка, и считается менее опасным. Степная гадюка имеет серовато-бурую окраску и характерную зигзагообразную полосу вдоль спины.