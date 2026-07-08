Июль — ключевой месяц для ухода за крыжовником. В этот период кусты активно формируют урожай, и важно не допустить ошибок, чтобы получить крупные и сладкие ягоды, сообщило Ura.ru .

В июле крыжовнику нужны фосфор и калий. Азот в этот период только навредит: он провоцирует бурный рост молодой листвы в ущерб сладости и размеру ягод. Древесная зола — лучшее природное удобрение для крыжовника в июле. Она содержит калий, кальций и фосфор, которые делают ягоды сладкими и плотными.

Также можно использовать монофосфат калия или сульфат калия. Травяной настой из крапивы или окопника богат калием, магнием и железом. Перед внесением любого удобрения почву под кустом нужно хорошо пролить обычной водой.