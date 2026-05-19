Ura.ru: день Волги и пчел отмечают 20 мая 2026 года

Несколькими интересными событиями отмечено в календаре 20 мая 2026 года. В России празднуют День Волги, а православные чтят память преподобного Нила Сорского, сообщило Ura.ru .

В России 20 мая отмечают День Волги — праздник, посвященный великой русской реке. В этот день проводятся экологические акции, субботники и мероприятия по очистке берегов реки. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам экологии Волги.

В мире празднуют Всемирный день пчел, учрежденный ООН в 2017 году. Пчелы — важнейшие опылители растений, благодаря которым мы имеем возможность наслаждаться фруктами, овощами, ягодами и орехами. В этот день проходят мероприятия, посвященные защите пчел и других опылителей.