Ura.ru: день шаурмы и подруг отмечают 13 февраля 2026 года

В России празднуют день родного языка и письменности в Якутии, а в мире — день радио, день рождения кинокамеры и день подруг. Православные чтят память святителя Никиты Печорского.

Еще одно событие — международный день шаурмы. История происхождения блюда уходит корнями в далекое прошлое и тесно связана с территорией древнего региона Левант. Существует также альтернативная версия, согласно которой первые прототипы этого популярного продукта появились на землях Дамасского царства.