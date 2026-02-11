Ura.ru: день репродуктивного здоровья и Трехсвятие отмечают 12 февраля 2026 года

Сразу несколько значимых событий отмечаются 12 февраля 2026 года. Об этом сообщило Ura.ru .

В России в этот день празднуют День полиции общественной безопасности, а также чествуют память священномученика Ипполита, епископа Остинского.

В мире отмечают Международный день науки и гуманизма и Международный день брачных агентств. Кроме того, дату считают Днем репродуктивного здоровья. Она была учреждена в Канаде и направлена на повышение информированности общества о значении сексуального и репродуктивного здоровья.

Православные 12 февраля чтят трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.