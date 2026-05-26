Ura.ru: день основания Санкт-Петербурга отмечают 27 мая

Сразу несколько интересных праздников отмечают 27 мая 2026 года. Одно из важных событий в России — день рождения Санкт-Петербурга, сообщило Ura.ru .

Северная столица отмечает свое 323-летие. Город был основан Петром I в 1703 году как крепость и морской порт на берегу Невы. С этой даты начинается история Петербурга.

В XVIII–XIX веках город был столицей Российской империи и центром культуры, политики и науки. Сегодня там живут более пяти миллионов человек. Северная столица известна своими музеями, театрами, университетами и научными центрами. В этот день в Санкт-Петербурге проходят парады, концерты, уличные фестивали и ярмарки.