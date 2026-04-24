Ura.ru: день дочери и борьбы с малярией отмечают 25 апреля 2026 года

Сразу несколько значимых праздников отмечаются 25 апреля. В этот день в России принято поздравлять дочерей, а православные христиане чтят память святого Василия Парильщика, сообщило Ura.ru .

День дочери — неофициальный праздник, однако он имеет международное значение. В разных странах его празднуют в разное время: в США — 25 сентября, а в Японии — 3 марта. Главная цель праздника — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются девочки-подростки.

Кроме того, с 2007 года Всемирная организация здравоохранения учредила 25 апреля Всемирным днем борьбы против малярии. Цель простая, но важная: напомнить всем о существовании этого заболевания и мобилизовать усилия для борьбы с ним.