Кабачки, которые активно цветут и формируют завязи в июле, требуют правильного ухода и своевременной подкормки. Это помогает поддерживать здоровье кустов, улучшает опыление и продлевает период плодоношения, сообщило Ura.ru .

Чтобы определить, каких веществ не хватает кабачкам, стоит обратить внимание на их внешний вид. Например, бледные мелкие листья — признак нехватки азота, а фиолетовый оттенок листьев и бурая окраска нижней части говорят о недостатке фосфора. Сухая кайма по краю листа и плоды, по форме напоминающие грушу, указывают на дефицит калия.

В первой половине июля важно минимизировать внесение азота и сосредоточиться на калии и фосфоре. Эти элементы способствуют образованию крепких завязей и качественному плодоношению. Эффективной подкормкой является древесная зола, которую разводят в ведре теплой воды и настаивают сутки.