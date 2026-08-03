Ura.ru: 4 августа отмечают День памяти святой Марии Магдалины и преподобного Корнилия Переяславского
4 августа в календаре множество различных праздников. В России отмечают день памяти святой Марии Магдалины и преподобного Корнилия Переяславского, а в мире — День рождения шампанского и День одиноких работающих женщин, написало Ura.ru.
День рождения шампанского
В 2026 году этому игристому напитку исполняется 358 лет. По легенде, именно 4 августа 1668 года бенедиктинский монах Дом Периньон случайно изобрел метод вторичного брожения в бутылке, подарив миру шампанское. Хотя историки спорят о точной дате, праздник уже давно стал поводом поднять бокал с пузырьками и вспомнить о французском шарме.
День качания на качелях
Неофициальный, но очень душевный праздник, который призывает взрослых вспомнить детство. В этот день можно отправиться в парк, устроить фотосессию на качелях или даже соорудить их во дворе. Считается, что легкое покачивание снимает стресс и возвращает ощущение беззаботности.
День гостя
Праздник, посвященный гостеприимству. 4 августа принято приглашать друзей и родных на чай или ужин, а также самим быть желанными гостями. В этот день особенно ценятся теплые встречи, душевные разговоры и домашние угощения.
Православные праздники
4 августа отмечают день памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины и преподобного Корнилия Переяславского. В храмах проходят торжественные службы, верующие молятся им о прощении грехов и укреплении веры.
Также в народе 4 августа называли Марией Ягодницей — по имени святой Марии Магдалины. Крестьяне отправлялись в леса и сады за ягодами, а хозяйки варили варенье и компоты.