Ura.ru: 15 мая не стоит оставлять кошелек пустым и начинать ремонт

Сразу несколько значимых дат отмечаются 15 мая 2026 года: от православного дня памяти святителя Афанасия Великого до народного праздника Бориса и Глеба Сеятелей. Какие приметы стоит соблюдать в этот день, рассказало Ura.ru .

В этот день рекомендуется посещать ярмарки и заниматься торговлей, ведь считается, что удачные сделки 15 мая сулят прибыль на весь год.

Однако народные традиции советуют избегать ряда действий: не стоит спать на закате солнца, чтобы не заболеть. Также не следует проводить генеральную уборку, чтобы не «вымести» удачу из дома.

Пересчитывать деньги после заката — к финансовым потерям, а оставлять кошелек пустым — к безденежью. Не рекомендуется поддаваться негативным эмоциям, погружаться в воспоминания о прошлом, а также начинать ремонт или перестройку дома.