URA.RU: 14 июля в России празднуют День смородины

14 июля отмечается несколько праздников. В России празднуют День смородины, а в других странах — День рулетки и День хаоса. Православные в этот день чтут святых Косму и Дамиана. Об этом написало URA.RU .

День смородины в России

В середине июля в большинстве регионов России наступает период максимальной зрелости смородины. Садоводы отмечают День смородины, который стал подходящим временем для сбора урожая и приготовления заготовок. В прошлом на Руси смородину называли «монастырским виноградом». Ягоду культивировали в монастырских садах и ценили как лекарственное растение.

Международный праздник — День измерительной рулетки

14 июля 1868 года Элвин Дж. Феллоуз получил американский патент на усовершенствованную версию выдвижной рулетки. В своей заявке Феллоуз отметил, что металлические корпуса и пружинные механизмы уже применялись ранее, а его заслуга заключается в доработке устройства.

День хаоса и беспорядка

Инициатором Дня хаоса и беспорядка стала американка Эдриенн Сью Куперсмит. В англоязычном мире этот праздник известен под названием Pandemonium Day, или День столпотворения. Слово «Pandemonium» в переводе с латинского означает смятение, беспорядок и столпотворение.

Православный праздник — День памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана

Косма и Дамиан — братья-врачи, почитаемые как святые мученики, чудотворцы и бессребреники. Согласно житиям, Косма и Дамиан обладали даром исцеления и лечили не только людей, но и животных. Братья привлекли внимание властей за свою благотворительную врачебную деятельность. Они не поддались давлению императора Карина и не отказались от христианства.