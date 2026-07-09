Ura.ru: 10 июля не стоит признаваться в любви и предлагать пожениться

В день Самсона Сеногноя на Руси был разгар сенокоса. Крестьяне трудились в поле с раннего утра до позднего вечера, чтобы успеть собрать и просушить сено до дождей. Если в этот день шел дождь, считалось, что сырая погода продержится до бабьего лета.

В праздник запрещается отказывать в помощи, ссориться, злиться и обижаться. Кроме того, нельзя жадничать — скупость 10 июля может обернуться бедностью. Еще один запрет касается признаний в любви и предложений пожениться — есть риск быть отвергнутым.