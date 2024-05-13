Уральский вундеркинд назвал 196 стран по флагам и установил рекорд России | 360°

Общество 13 мая 2024, 00:28 Уральский вундеркинд назвал 196 стран по флагам и установил рекорд России Трехлетний мальчик назвал флаги 196 стран и попал в Книгу рекордов России РИА «Новости»

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Уникальная память трехлетнего жителя Магнитогорска помогла ему войти в Книгу рекордов России. За 16 минут ребенок правильно определил названия 196 стран по их государственным флагам. Об этом сообщили создатели книги, зафиксировавшие рекорд.

Они подчеркнули, что трехлетний мальчик не только правильно определил принадлежность всех флагов, но и потратил на это минимальное время 16 минут и 22 секунды.

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Родители юного рекордсмена рассказали, что сын отличается феноменальной памятью: легко запоминает цифры, марки автомобилей, выучил русский и английский алфавиты. Поэтому когда у него появилась карта мира, то он быстро запомнил названия стран и их государственную символику.

Еще одним рекордсменом недели стал российский атлет Денис Вовк. Он сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн и побил мировой рекорд. Для передвижения состава на 1,48 метра за 37 секунд спортсмену понадобились трос и лестница. Организаторы испытания пообещали передать результат россиянина в Книгу рекордов Гиннеса.