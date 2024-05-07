Российский атлет сдвинул с места поезд «Сапсан» | 360°

Спорт 07 мая 2024, 18:27 Российский атлет сдвинул с места поезд «Сапсан» Атлет Вовк сдвинул с места поезд весом 650 тонн и установил мировой рекорд

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Российский атлет Денис Вовк сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн и установил мировой рекорд. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Сегодня в депо Металлострой в Санкт-Петербурге атлет силового экстрима Денис Вовк сдвинул с места весящий 650 тонн поезд „Сапсан“! В мировой практике ранее никто ничего подобного не совершал», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве уточнили, что Вовк с помощью троса и лестницы переместил поезд за 37 секунд на 1,48 метра.

Организаторы мероприятия рассказали «Фонтанке», что все материалы по достижению Вовка отправят для фиксации в Книгу рекордов Гиннесса.

Трек-пул является в силовом экстриме одним из самых популярных упражнений. Это перетягивание в специальной упряжке автобуса, троллейбуса, поезда, самолета, автомобиля или прочих крупногабаритных видов транспорта.

В марте 2021 года российский строгмен Сергей Агаджанян сдвинул с места 40-тонный самолет Ми-26.