«Уральские авиалинии» не имеют претензий к пилоту самолета, севшего в поле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила официальное разъяснение относительно уголовного дела, возбужденного после аварийной посадки лайнера Airbus A320 на кукурузное поле в 2023 году. Пост опубликовала пресс-служба перевозчика.

«„Уральские авиалинии“ не предъявляли иск бывшему пилоту Белову в рамках уголовного дела, не заявляли требований имущественного или финансового характера и в целом не имеют претензий к КВС экипажа, совершившего посадку на пшеничное поле в 2023 году», — заявили в авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что вероятность возвращения Белова на работу не рассматривают. Пилот подал заявление об уходе по собственному желанию, трудовые отношения расторгли 15 апреля 2024 года.

До этого постановлением Центрального районного суда уголовное дело о посадке вернули прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры на доработку.

