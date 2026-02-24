Авиакомпанию S7 оштрафовали в Новосибирске за отказ в посадке 12 пассажирам

Мировой суд в Новосибирской области назначил штраф авиакомпании «Сибирь», работающей под брендом S7 Airlines, за повторное нарушение правил перевозки. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сумма взыскания составила 45 тысяч рублей. Проверку инициировали после жалоб пассажиров. В июле и октябре прошлого года в аэропорту Толмачево 12 клиентам отказали в посадке на рейсы в Челябинск и Читу.

Причиной назвали перебор пассажиров — на недостающие места были оформлены люди, прибывшие другими стыковочными рейсами.

Помимо этого, компания не обеспечила ребенку младше 12 лет места рядом с сопровождавшим его пассажиром. Они летели из Санкт-Петербурга в Новосибирск.

«По инициативе транспортного прокурора мировой судья судебного участка № 2 судебного района города Оби Новосибирской области привлек авиакомпанию к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП России», — заявили в прокуратуре.

Речь идет о статье про повторное оказание услуг с нарушением установленных законом требований.

Ранее аэропорт Антальи отказал российским туристам в посадке на самолет, потому что у них не было бумажных посадочных талонов. В итоге пассажиры подали в суд.