Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ | 360°

Общество 17 мая 2024, 00:15 Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ РИА «Новости»

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Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Речь идет об ООО «Управляющая компания „М-групп“», зарегистрированном в Москве. Именно это общество занимается управлением АО «Макфа», которое является одним из лидеров по производству макаронных изделий и муки в России, а также производителем круп и зерновых хлопьев.

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«Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — указали в сообщении.

Ранее адвокаты компании «Макфа» обжаловали решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Защита пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.