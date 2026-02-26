Собака Боня, из-за которой уволили курьера «Додо Пиццы», освоилась в приюте

Собака по кличке Додобоня, вокруг которой разгорелся скандал с заведением «Додо Пицца» в Челябинске, освоилась в приюте для животных «Того» и стала есть с руки. Об этом 360.ru рассказала руководитель учреждения Елена Кнапская.

По ее словам, животное уже возрастное, поэтому повышенной активности ждать не стоит, но в целом Додобоня стала чувствовать себя лучше.

«Общается нормально. Выходит поесть, но потом сразу уходит. Общий язык найдем», — сказала собеседница 360.ru.

Поимка собаки заняла порядка семи часов и потребовала участия профессионального отловщика. Животное разместили в теплой бытовке. В приюте отметили, что на адаптацию Бони потребуется значительное время.

Ранее стало известно, что «Додо Пицца» не уволит управляющую после ситуации с курьером, которого уволили за то, что он укрыл замерзающую собаку пледом.