Уполномоченный по правам человека в Петербурге Агапитова рассказала о реформах акушерской службы в городе

В 2025 году президент России Владимир Путин обозначил стратегические национальные цели развития до 2030 и 2036 годов, среди которых приоритетное место занимает повышение рождаемости. В Санкт-Петербурге для достижения этих задач реализуются ключевые программы: «Семья», «Молодежь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь», рассказала «Петербургскому дневнику» уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

По словам Светланы Юрьевны, в городе уже наблюдаются первые положительные результаты этой работы. В 2025 году в Петербурге родилось почти 49 тысяч детей, что стало рекордным показателем за последние годы. Одновременно с этим выросло число заключаемых браков, а количество разводов, напротив, сократилось. Значительно увеличилось и число многодетных семей, а средняя продолжительность жизни петербуржцев достигла 76 лет, что выше среднероссийского уровня.

Особое внимание уделяется модернизации системы родовспоможения. В городе проводится реформа акушерской службы: устаревшие родильные дома выводятся из эксплуатации, а на их базе создаются современные перинатальные центры. Главная задача — не только сохранить высококвалифицированные медицинские кадры, но и обеспечить матерям и детям возможность получать всю необходимую помощь в одном месте, избегая лишних переводов между больницами.

Важным нововведением станет внедрение комплексной поддержки, которая теперь включает и психологическое сопровождение. Психологи будут работать не только с женщинами, рассматривающими возможность прерывания беременности, но и оказывать помощь молодым матерям после родов, помогая им адаптироваться к новому этапу жизни.