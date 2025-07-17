Упал сайт российского Минюста

Ошибку 500 выдали браузеры российских пользователей при попытке зайти на сайт Министерства юстиции. Это произошло после сообщений о рассмотрении Госдумой поправок, вводящих штрафы за поиски в интернете экстремистских материалов.

Официальных причин прекращения работы сайта пресс-служба ведомства пока не назвала.

В Telegram-каналах разошлась версия, что платформа не выдержала наплыва посетителей, которые решили изучить реестр запрещенных в России экстремистских материалов, чтобы не попасть на штраф.

Как ранее пояснили депутаты Госдумы, законопроект предусматривает наказание только за намеренный поиск, распространение и использование в преступных целях запрещенных в России экстремистских материалов. За использование VPN для обхода блокировок наказывать никого не будут.

Всего в реестре запрещенных экстремистских материалов 5473 наименования.