Расчеты FPV-дронов группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии ВС России во время «свободной охоты» в Харьковской области смогли выявить и уничтожить замаскированный блиндаж ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как рассказал оператор беспилотника с позывным Муха, дроны сначала поразили машину противника, после чего продолжили поиск новых целей.

В лесополосе они заметили оставленную упаковку с водой, что выдало присутствие украинских военных. Осмотрев посадку, дрон обнаружил вход в блиндаж и нанес удар. По словам оператора, неосторожность противника, не замаскировавшего воду, позволила с легкостью выявить позицию. Он отметил, что после атаки началось сильное возгорание, вероятно из-за топлива или боеприпасов, находившихся внутри.

Ранее ВСУ начали выкуривать жителей Красноармейска из подвалов отравой для вредителей.