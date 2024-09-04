Unilever продаст бизнес в России

Российские власти одобрили корпорации Unilever продажу своего бизнеса в стране. Активы компании оценили примерно в 40 миллиардов рублей, сообщил РБК .

По данным издания, покупатель уже есть, но его имя держится пока в секрете.

Собеседник РБК уточнил, что Unilever планирует продать свое подразделение ООО «Юнилевер Русь», на которое оформлены бренды компании.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Япония после введения санкций надолго потеряла рынок автомобилей в России. По ее словам, японцы навредили сами себе.