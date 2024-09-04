Unilever продаст бизнес в России

РБК: британской Unilever разрешили продать бизнес в России

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские власти одобрили корпорации Unilever продажу своего бизнеса в стране. Активы компании оценили примерно в 40 миллиардов рублей, сообщил РБК.

По данным издания, покупатель уже есть, но его имя держится пока в секрете.

Собеседник РБК уточнил, что Unilever планирует продать свое подразделение ООО «Юнилевер Русь», на которое оформлены бренды компании.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Япония после введения санкций надолго потеряла рынок автомобилей в России. По ее словам, японцы навредили сами себе.

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

«Ты квадробер, не дай бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте