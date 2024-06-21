Уникальную операцию сделали бойцу СВО в Казани
Медики достали осколок снаряда из сердца раненого бойца СВО в Казани
В Казани врачи извлекли осколок снаряда из сердца участника спецоперации. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».
По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, операция была уникальной. Осколок размером четыре на семь миллиметров прошел через ключицу и застрял в сердце.
«Когда осколок летел с большой скоростью, он разогрелся, по принципу сварки в сердечной мышце произошел разогрев. Поэтому военный не умер от кровотечения», — объяснил он.
Сейчас боец с позывным Крашер находится на пути к полному выздоровлению и уже задумывается о возвращении на службу.
Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о подвиге военно-полевого хирурга. Врач прооперировал семерых военнослужащих в медицинской палатке. В какой-то момент он увидел летящий в их сторону дрон и закрыл своим телом вход в помещение.