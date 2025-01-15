Уникальная беспохмельная водка появилась в России

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал рецепт водки на основе лимонника китайского, который снизил остроту похмельного синдрома. Об этом сообщили на сайте центра.

«Показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновленной рецептуры — четыре балла, то есть отмечено снижение на 57%», — заявили в центре.

На начальном этапе ученые разработали 20 различных вариантов и провели 17 дегустаций, чтобы выявить лучшие из них.

Токсикологические испытания финальных образцов водки заняли два месяца. Наилучшим составом признали тот, который содержал комплексную природную добавку с лимонником китайским.

Технологическую карту по разработанной инновационной рецептуре утвердили и передали производителю водки. В центре уточнили, что запуск продукта с новой рецептурой начались уже в декабре 2024 года.

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