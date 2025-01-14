Nature: ученые выяснили, что алкоголь повышает риск развития рака кишечника

Масштабное международное исследование, посвященное взаимосвязи между питанием и риском возникновения рака кишечника, выявило, что ежедневное употребление стакана молока может уменьшить вероятность развития колоректального рака на 17%. В то же время регулярное употребление алкоголя, даже одного бокала вина или банки пива, увеличивает этот риск на 15%, сообщил журнал Nature .

Ученые установили, что наиболее значимый фактор роста риска рака кишечника связан не с потреблением красного мяса, как могло показаться, а с алкоголем. Ежедневное получение около 300 мг кальция (что эквивалентно стакану молока) существенно снижает вероятность заболевания. Однако исследователи не изучали влияние пищевых добавок с кальцием, написал сайт kp.ru.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что частое употребление красного мяса, особенно в виде колбас, бекона, ветчины, копченостей и солений, может повышать риск колоректального рака до 14% при ежедневном употреблении 100-граммовой порции.