Умерла журналист Мария Фролова
Журналист Мария Фролова умерла на 34-м году жизни
Журналист Мария Фролова скончалась в Москве на 34-м году жизни. Об этом сообщила Lenta.ru, где она работала с 2017 по 2021 год.
Фролова родилась в Ярославле 17 июля 1992 года. В 2017-м начала карьеру в Lenta.ru в отделе «Силовые структуры». Занималась в том числе темами домашнего насилия и злоупотреблений в правоохранительных органах.
В 2021 году Фролова перешла в газету «Известия», где продолжила писать о социальной проблематике.
«Где бы ни работала Мария, коллеги отмечали не только ее профессионализм и талант, но и душевную чуткость, умение сострадать и дружить», — отметили в издании.
