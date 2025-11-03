Умерла журналист Мария Фролова

Журналист Мария Фролова скончалась в Москве на 34-м году жизни. Об этом сообщила Lenta.ru , где она работала с 2017 по 2021 год.

Фролова родилась в Ярославле 17 июля 1992 года. В 2017-м начала карьеру в Lenta.ru в отделе «Силовые структуры». Занималась в том числе темами домашнего насилия и злоупотреблений в правоохранительных органах.

В 2021 году Фролова перешла в газету «Известия», где продолжила писать о социальной проблематике.

«Где бы ни работала Мария, коллеги отмечали не только ее профессионализм и талант, но и душевную чуткость, умение сострадать и дружить», — отметили в издании.

Днем ранее стало известно о смерти бывшего главного редактора «Известий» Ивана Лаптева в возрасте 91 года. Также он возглавлял Ассоциацию книгоиздателей России и Комитет по печати, написал несколько книг на тему философии.