Умер бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев

На 92-м году жизни скончался бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев. Об этом сообщила «Известиям» его супруга Татьяна, уточнив, что журналист умер утром в больнице.

Иван Лаптев родился в 1934 году в деревне Сладкое Омской области. Он окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт, позже — Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1970-х годах занимался работой в отделе пропаганды ЦК, затем перешел в журналистику.

Сначала Лаптев работал в газете «Правда», где дослужился до заместителя главного редактора, а в 1984 году возглавил «Известия». В интервью он рассказывал, что газета в 80-е годы нередко помогала восстанавливать справедливость, публикуя материалы о реабилитации незаконно осужденных и защите тех, чьи репутации были порушены системой.

Лаптев активно занимался общественной деятельностью. В 1990 году он стал одним из основателей Движения демократических реформ — объединения, созданного совместно с Гавриилом Поповым и Анатолием Собчаком. Это движение стало одной политических структур постсоветского периода, выступавших за многопартийность, свободу слова, защиту прав человека и децентрализацию власти.

Лаптев возглавлял Комитет по печати, а также Ассоциацию книгоиздателей России. Он был доктором философских наук, автором нескольких книг, в том числе «Планета разума» и «Власть без славы».

За свои заслуги Лаптев был награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также неоднократно отмечен благодарностями президента России и правительства.

В прошлом месяце на 75-м году жизни умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.